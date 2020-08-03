حوت ضخم يضرب سائحة بذيله

المصدر: أ ف ب

نُقلت سائحة كانت تغطس قبالة ساحل شمال غربي أستراليا جواً إلى المستشفى في حالة خطرة، بعدما تعرضت لضربة ذيل حوت ضخم، وفق ما قال مسعفون اليوم.

وكانت الضحية تستكشف المنطقة قرب "نيغالو ريف" المدرجة في قائمة التراث العالمي في المحيط الهندي عندما ضربها ذيل أحد الحيتان العملاقة.

وقالت خدمات إسعاف سانت جون لوكالة فرانس برس إنها نقلت المرأة إلى مطار ناءٍ لنقلها بشكل طارئ إلى بيرث وتقديم العلاج لها.

وأوضح ناطق باسم خدمات الاسعاف أن الشابة "أصيبت بجروح في الصدر"، ويُعتقد أنها في "حالة خطرة لكن مستقرة" بعدما أصيبت "بضربة ذيل الحوت".

وأفادت تقارير أخرى بأن الشابة البالغة من العمر 29 عاماً تعرضت لضربة من قرش، أكبر سمكة في العالم يمكن أن يصل طولها إلى 15 متراً.

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