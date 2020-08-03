رائدا «ناسا» يعودان من مهمة تاريخية

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

غادر رائدا فضاء أمريكيان محطة الفضاء الدولية باتجاه الأرض، في ختام مهمة تاريخية، شكلت اختباراً لإمكانية إرسال شركة «سبيس إكس» رحلات مأهولة إلى الفضاء.

وانفصل رائدا وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا» بوب بيهنكن ودوج هيرلي، عن المحطة الدولية في كبسولة الفضاء «سبيس إكس كرو دراجون»، أول من أمس السبت.

وفي مايو الماضي، صار بيهنكن وهيرلي أول رائدي فضاء يلتحمان بمحطة الفضاء الدولية في مركبة فضائية خاصة. وكانت هذه أول عملية إطلاق للفضاء تتم من الأراضي الأمريكية خلال نحو عقد من الزمن.

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