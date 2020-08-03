حريق يجبر 8000 شخص على ترك منازلهم

المصدر: (لوس أنجليس - رويترز)

قالت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد، بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم، أول من أمس، بعد انتشار حريق غابات دون سيطرة عبر أكثر من أربعة آلاف فدان.

وتم الإبلاغ عن هذا الحريق يوم الجمعة في بلدة شيري فالي، التي تقع على بعد نحو 75 ميلاً شرقي لوس أنجليس، ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول، مساء أول من أمس (السبت).

وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد على «تويتر»، أول من أمس (السبت)، أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية. وقالت الإدارة إنه تم إبلاغ سكان 2586 منزلاً بضرورة إخلائها.

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