«السكوتر» لانتقال آمن في زمن الجائحة

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

انعكست الطفرة في خدمات توصيل الطعام والخشية من استخدام وسائل النقل العام بسبب وباء «كوفيد 19»، نمواً سريعاً في سوق دراجات «السكوتر» في نيويورك، رغم التبعات السلبية التي ترتبت عن تعليق خدمة «ريفل» لتشارك هذه الدراجات لأسباب مرتبطة بالسلامة.

فقد سجل الطلب ارتفاعاً بواقع ثلاث مرات مقارنة مع يوليو من العام الماضي لدى شركة «يونيك موتو» في منطقة لونغ أيلاند سيتي في نيويورك، حسب المدير العام كريس بنسون الذي يبيع متجره نحو 20 دراجة سكوتر أسبوعياً.

وبعد توقف النشاط خلال فترة الحجر، يعج المتجر حالياً بالزوار الراغبين باختيار دراجات من تصنيع شركتي «سيم» و«كيمكو» التايوانيتين. وفي بروكلين، يسجل الوكيل الرسمي لدراجات «فيسبا» الإيطالية الشهيرة وتيرة مشابهة في المبيعات التي فاقت 200 مركبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفق المسؤول عن المتجر أندرو حاجي ماس.

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