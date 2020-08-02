أرشيف رقمي يوثق دفن الأمريكيين من أصل أفريقي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

كُشف أخيرا عن أرشيف يشكل مصدراً هائلاً للأشخاص الذين يبحثون عن معلومات عن أقارب لهم، لا سيما بالنسبة للأمريكيين السود في جنوب الولايات المتحدة الذين عانوا من العنف والمأساة، وواظبوا بالرغم من ذلك على إقامة «احتفالات بالحياة» بدلاً من تحويل الموت إلى حدث حزين، يقول ديريك موزلي، أمين أرشيف مكتبة أبحاث جادة أوبورن للثقافة والتاريخ الأفريقي الأميركي.

ويعتبر موزلي مساهماً في الأرشيف الرقمي الجديد، الذي يتباهى باحتوائه «على ما يزيد على 11500 صفحة رقمية يتوقع أن تزيد مع مشاركة المزيد من البرامج». وتتوزع الوثائق بين أعوام 1886 و2019 على الرغم من «أن معظمها إلى أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين».

وتشكل تلك الوثائق للباحثين «منجم ذهب من المعلومات الأرشيفية بحسب نورا ماكيفي من مجلة «سميثسونيان» لما تتضمنه من تواريخ ميلاد ووفاة وصور ولوائح بأسماء الأقارب والألقاب ومقرات الإقامة وملاحظات أخرى قد تساعد على كشف قصص كثيرة تتعلق بالمتوفين».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز