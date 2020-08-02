طلب يدها للزواج فكاد أن يتسبب بحريق

المصدر: (نويشتات (ألمانيا) - د ب أ)

أنهت قوات الإطفاء والشرطة في ألمانيا طلب زواج كاد أن يتسبب في حريق.

وقالت الشرطة أمس السبت إن شاباً تقدم لطلب الزواج من صديقته في إحدى مناطق الغابات بالقرب من مدينة نويشتات بولاية راينلاند-بفالتس، وأشعل ناراً صغيرة في وعاء بغرض إضفاء طابع رومانسي على اللحظة.

وعندما رأى بعض الجيران النار في الوعاء أبلغوا الشرطة مساء أول من أمس الجمعة.

وبمجرد وصول الشرطة إلى الغابة عند الشابين، أطفأت النار على الفور، ثم أبلغت السلطات الشاب أنه من الخطر للغاية إشعال نيران مفتوحة في الغابة. ويواجه الشاب الآن إجراءات جنائية «لإهمال خطر الحريق».

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