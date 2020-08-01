نيبال تعيد فتح إيفرست رغم «كوفيد 19»

المصدر: (كاتماندو - أ ف ب)

سمحت نيبال مجدداً بالوصول إلى جبالها العالية، ولا سيما إيفرست، لرحلات الخريف أملاً بإنعاش قطاعها السياحي الذي عانى كثيراً من أزمة (كوفيد19)، حسب ما أعلنته السلطات أمس، رغم الغموض المسيطر بسبب استمرار الجائحة.

وكانت نيبال أغلقت حدودها في مارس الماضي، قبيل ذروة الموسم السياحي الذي يتوجه فيه آلاف المتنزهين ومتسلقي الجبال إلى الهملايا.

وكلف القرار الذي أتى جراء جائحة (كوفيد19) الاقتصاد النيبالي ملايين الدولارات، وحرم الكثير من النيباليين من العمل. ورفعت إجراءات العزل الأسبوع الماضي وفتحت نيبال الباب أمام «النشاطات السياحية، ولا سيما تسلق الجبال والتنزه»، إلا أن الرحلات الجوية الدولية باتجاه نيبال لن تستأنف قبل 17 أغسطس الجاري.

وأتت إعادة فتح الجبال النيبالية في وقت سجلت فيه خلال الأسبوع الحالي أكثر من ألف إصابة بـ(كوفيد 19) ليصل المجموع إلى 19547 منذ بدء الجائحة. وتواصل السلطات العمل على بروتوكولات السلامة الصحية، ولا سيما فترة الحجر التي ينبغي على السياح احترامها عند وصولهم.

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