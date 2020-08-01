«فيسبوك» تنافس «يوتيوب» على الفيديو

المصدر: (سان فرانسيسكو - رويترز)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة فيسبوك استكملت سلسلة من الاتفاقات للحصول على حق عرض مقاطع فيديو موسيقية على منصتها، فيما يشير لمزيد من المنافسة المحتملة بينها وبين يوتيوب منصة عرض مقاطع الفيديو في شركة ألفابت.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن من المتوقع أن تعلن فيسبوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، عن شراكات مع ثلاث من كبار شركات الموسيقى في العالم، وهي يونيفرسال ميوزيك جروب وسوني ميوزيك إنترتينمنت ووورنر ميوزيك جروب.

ويونيفرسال كمجموعة متعاقدة مع تيلور سويفت وليدي جاجا وريانا وغيرهم بينما تشمل الأسماء الكبيرة في سوني كلاً من بيونسيه وماريا كاري وأليشيا كيز. ولم ترد فيسبوك وسوني ويونيفرسال ميوزيك ووورنر ميوزيك جروب على طلب رويترز الحصول على تعليق.

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