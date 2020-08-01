حريق في فرنسا يهجّر السكان

المصدر: (باريس - د ب أ)

أجبر حريق غابات بجنوبي فرنسا السكان المحليين على مغادرة منازلهم أول من أمس.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الحريق اندلع عند الساعة السادسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش) في غابة بالقرب من أنجليت، جنوب غربي البلاد بالقرب من الحدود الإسبانية.

وقال العمدة كلود أوليف إنه تمت السيطرة على الحريق في وقت لاحق من الليل، ولكن الوضع لا يزال معقداً لاندلاع حرائق عرضية بالقرب من المنازل.

وقال أوليف في وقت سابق إنه تم إخلاء العديد من المنازل المجاورة، وفقاً لمحطة «فرانس بلو». وأفادت تقارير إخبارية باحتراق 50 هكتاراً على الأقل من الأراضي.

وتم نشر طائرات مكافحة الحرائق لإخماد الحريق. وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحابة داكنة ضخمة من الدخان في المنطقة.

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