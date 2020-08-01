مستوى «كورونا» لدى الأطفال 100 ضعف مقارنة بالكبار

المصدر: دبي - البيان

رصد أطباء أمريكيون مستويات مهولة من فيروس كورونا المستجد لدى الأطفال تفوق أحياناً الكمية التي ترصد لدى البالغين.

ونقلت «نيويورك تايمز» أن الدراسة كشفت أن الأطفال المصابين لديهم على الأقل مستويات الفيروس نفسها في أنوفهم وحناجرهم مثل البالغين المصابين.

وأوضحت أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات قد يحملون مستويات من الفيروس تعادل ما يحمله الكبار بـ 100 مرة في الجهاز التنفسي العلوي. وعادة ما يحتاج الأطباء لتكرار المسحات لدى الكبار للحصول على كمية كافية لفحصها، لكن مع الأطفال الصغار يكون الأمر مختلفاً.

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