تلسكوب يرصد فراشة الفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

التقط تلسكوب تابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، يقع في تشيلي، صورة مذهلة لفقاعة غاز تشبه الفراشة، المعروفة باسم NGC 2899، بتفاصيل لم يشهدها العلماء من قبل، حسب موقع «روسيا اليوم».

ويمتد الغاز على بعد عامين ضوئيين من مركزه، والذي يبلغ نحو 11.76 تريليون ميل، ويمكن أن يصل إلى درجات حرارة تبلغ 10 آلاف درجة. ما يمنح الفقاعة توهجها.

وتسبب درجات الحرارة المرتفعة هذه إشعاعاً من النجم الأم للسديم، وفقاً للمرصد الجنوبي الأوروبي. وهذا ما يؤدي إلى توهج غاز الهيدروجين باللون الأحمر حول غاز الأكسجين الذي يضيء باللون الأزرق.

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