«مسدس الحرارة» يُرعب مسؤولاً رياضياً

المصدر: دبي - البيان

صدم أحد مسؤولي الفرق الرياضية في البرازيل عند توجيه جهاز فحص الحرارة إلى وجهه، بعد خروجه من الحافلة التي أقلت الفريق المشارك إلى الملعب، وفق موقع «سبوتنيك» الروسي.

رفع أحد المسؤولين الرياضيين في البرازيل يديه بخوف شديد، عندما شاهد جهاز فحص الحرارة، الذي ظن لوهلة من الزمن أنه سلاح ناري موجه إلى وجهه.

وتظهر المشاهد التي نشرتها وسائل إعلام برازيلية، قيام المسؤول البرازيلي في فريق «سيارا» الكروي، بالنزول من الحافلة ليلاً، ليصدم بوجود الجهاز موجهاً إلى وجهه، فرفع يديه خائفاً، ليدرك بعدها أنه مجرد جهاز كشف الحرارة.

وألزمت السلطات، جميع الفرق ومسؤوليها بفحص حرارة أجسادهم قبل دخول الملاعب.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية، بحسب «أر تي» المشاهد الأربعاء، قبل مباراة بين فريقي «سيارا» و«فورتاليزا».

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