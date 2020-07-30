برج خليفة يشهد عرضاً مفعماً بالروحانيات احتفاء بعيد الأضحى

المصدر: وام

شهد "برج خليفة" عرضا مميزا مفعما بالروحانيات بهدف نشر الفرح في النفوس بعدما تزين بتكبيرات العيد احتفاء بعيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسيق بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وشركة إعمار.

وأعربت الدائرة عن خالص تقديرها وتهانيها للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعية الله تعالى أن يديم الصحة والعافية والأمن والأمان والسلام على شعوب الأمة جميعا.

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