رقم قياسي جديد لرامبرانت

المصدر: (دبي - البيان)

بيعت لوحة تمثل صورة ذاتية للرسام الهولندي رامبرانت مقابل 14.5 مليون جنيه استرليني (18.7 مليون دولار) في مزاد افتراضي لدار سوذبيز للمزادات، أول من أمس، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وقالت سوذبيز إن ذلك رقم قياسي جديد لبورتريه ذاتية للفنان الهولندي. وأضافت أن 6 مزايدين طلبوا، «صورة شخصية للرسام» تعود إلى عام 1632. وبيعت الصورة الشخصية الأخيرة لرامبرانت في مزاد مقابل 6.9 ملايين جنيه استرليني عام 2003.

واللوحة التي تم بيعها، هي واحدة من بين 3 صور ذاتية فقط للرسام.

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