مراهقتان هنديتان تكتشفان كويكباً يتجه إلى الأرض

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تمكنت فتاتان هنديتان تبلغان من العمر 14 عاماً من اكتشاف كويكب متجه نحو الأرض عن طريق فحص صور التقطها تلسكوب بجامعة هاواي بالهند، وفقاً لما أفاد به معهد تعليم فضاء هندي.

وأفاد معهد «سبايس إنديا»، حيث تخضع الفتاتان المراهقتان للتدريب، أن الكويكب قريب حالياً من كوكب المريخ، ومن المتوقع أن يعبر مداره مدار الأرض في حوالي مليون سنة.

وقالت المتحدثة باسم «سبايس انديا»، نقلاً عن موقع التلفزيون الهندي «إن دي تي في»، إن الكويكب المسمى حالياً «إتش إل في 2514» سيجري تأكيده رسمياً فقط بعد أن تؤكد وكالة «ناسا» مداره.

وتحدثت الطالبة فايدهي فيكاريا عن اكتشافها فقالت إنها تطلع إلى فرصة تسمية الكويكب، وترغب في أن تصبح رائدة فضاء في المستقبل. أما الطالبة الأخرى راديكا لاخان فقالت إنها تعمل بجد على تعلميها.

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