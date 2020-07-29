وصفة طبية من القرون الوسطى تداوي قرحة القدم السكري

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد علماء بريطانيون أنهم تمكنوا من القضاء على خمسة أنواع من البكتيريا باستخدام وصفة طبية في كتاب طبي إنجليزي يعود للقرن التاسع، وأنه يمكن لهذا العلاج الذي يعود إلى ألف عام مداواة قرحة القدم السكري المقاومة للمضادات الحيوية.

وتتضمن الوصفة بصل وثوم ونبيذ وأملاح صفراوية، وتستهدف الأغشية الحيوية، وهي مجتمعات لزجة من الخلايا الميكروبية تتشكل على الأسطح، وتلك الأغشية في الأساس تساعد على حماية البكتيريا من المضادات الحيوية، وهي عصية على المضادات الحيوية لأنها تفرز مصفوفة مصنوعة من جزيئات سكر التي تشكل نوعاً من حاجز فيزيائي كيميائي.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن العلماء في جامعة وورويك قولهم إن الوصفة والتي تدعى «بولد انسالف»، تستهدف خمسة أنواع من البكتيريا في قرحة القدم السكري، بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية التي يمكن أن تسبب التهابات خطرة قد تؤدي إلى البتر لتجنب خطر انتشار البكتيريا إلى الدم.

وقالت العالمة فريا هاريسون من جامعة وورويك: «يمكننا تطوير علاج مضاد للبكتيريا فعّال وآمن من تلك الوصفة»، مضيفة: إن الثوم لوحده ليس له نشاط ضد الأغشية الحيوية، وإن البحث يسلط الضوء على الحاجة لاستكشاف ليس مركب واحد، بل مزيج من المنتجات الطبيعية في علاج التهاب الأغشية الحيوية.

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