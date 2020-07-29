عملات ورقية تتحول إلى تحف عالمية شهيرة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أعمال فنية في قوالب عملات ورقية، مستوحاة من جميع أنحاء العالم وبتقنيات مرتجلة، أبدعها الفنان الياباني يوسوكي هازيغاوا لمدة 14 عاماً فأنتجت «أوريغامي مالية» ممتعة أبطالها الأساسيون شخصيات عالمية، كالملكة إليزابيث الثانية وألبرت أينشتاين وتشي غيفارا.

«أتناول صورةً لشخصية تاريخية جامدة وأحولها لشيء مضحك وظريف»، يقول هازيغاوا متحدثاً عن أعماله التي استعرضتها أخيراً صحيفة «غارديان» البريطانية.

وكتب الصحافي كاديش موريس، مقالة عن هازيغاو الفنان المقيم في تايوان والأستاذ المساعد في معهد العلوم الصناعية في جامعة طوكيو الحائز جائزة الباحث الشاب المتميز في ميكانيكا السوائل عام 2015، وجائزة يايوي من معهد العلوم الصناعية في جامعة طوكيو في العام 2012.

واستعرض موقع «غارديان» عملات ورقية مثنية على طريقة الأوريغامي تصور مختلف الشخصيات التاريخية ورؤساء الدول بشكل طريف، وقد وضع بعضها قبعات عصرية كالرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن أو عصبة رأس كالمهاتما غاندي، أو التف برداء.

كذلك برزت صور كثيرة لكل من الأميرة مع قرط اللؤلؤ، والزعيم ماو تسي تونغ، والملكة إليزابيث وهي لا تزال شابة.

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