مصرفي يقتل ثمانينية بعد تبديده أموالها

المصدر: (فيينا - د ب أ)

أدين مصرفي نمساوي أمس، بقتل عميلة عمرها 86 عاماً، بعد أن خسر ودائعها في استثمارات فاشلة. وأصدرت محكمة في بلدة فينر نويشتاد حكماً بحق الرجل (62 عاماً) بالسجن لمدة 16 سنة.

وخلال المحاكمة، اعترف الرجل بأنه استخدم جورباً مليئاً بالعملة المعدنية لضرب المرأة وإيقاعها على الأرض في منزلها العام الماضي. ثم استخدم لفافة تغليف بلاستيكية ليخنقها.

وفي أواخر الثمانينيات، كان المصرفي قد استثمر 400 ألف يورو (470 ألف دولار) للمرأة في البورصة. وارتفعت قيمة الاستثمار إلى 700 ألف يورو. وقال المصرفي إنه مع تراجع السوق الأسهم خسرت جزءاً كبيراً من المال، ولم يجرؤ على إخبارها، لأنه يخشى أن تتأثر سمعته. واعتقاداً منها بأنها لا تزال ثرية، استنزفت المرأة أموالها عن طريق السحب من ودائعها وشراء العقارات.

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