بورتريه رامبرانت بريشته للبيع

المصدر: (لندن - أ ف ب)

عرضت «سوذبيز للمزادات»، أمس، للبيع، أحد 3 بورتريهات ذاتية لرامبرانت يملكها أفراد في العالم.

وأنجز رامبرانت اللوحة عام 1632، وهي تظهره في سن السادسة والعشرين مرتدياً لباساً رسمياً أسود مع ياقة من الدانتيل ومعتمراً قبعة مصنوعة من اللباد. وتأكد نسب اللوحة في العام 1996 فقط بعد تحليل أظهر أنها أنجزت على خشب السنديان نفسه الذي استخدمه رامبرانت ليرسم بورتريه صديقه موريتز هيغنز.

وقال جورج غوردون من «سوذبيز»، إن اللباس الرسمي غير الاعتيادي بين عشرات البورتريهات الذاتية للفنان، يشير ربما إلى أنه أراد أن يظهر بأجمل حلة عندما كان يتودد إلى ملهمته وزوجته ساسكيا فان يولنبرغ.

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