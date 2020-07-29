عطور مدينة كولونيا تفوح بأسرارها

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تشتهر مدينة كولونيا الألمانية بتصميم أشهر ماء كولونيا «أو دو كولون» في العالم، ويقال إن تاجراً ألمانياً يدعى، فلهلم مولهنز، تمكن في عام 1792، من الحصول على وصفة ماء معطرة من أحد الرهبان الذي امتدح له فوائدها الصحية، فبدأ بتسويقها كإكسير يعزز الصحة، ثم كعطر منعش، مسمياً إياها «4711» على عنوان المتجر.

لكن المدينة التي اشتهرت بعطورها، كانت على غرار مدن القرن الثامن عشر، تفوح منها روائح كريهة في الماضي في ظل غياب المراحيض». ثم بدأ فلهلم مولهنز بتسويق عطره، محققاً نجاحاً لافتاً على الفور. ويمكن اليوم مشاهدة مجموعة العطور التي تم إنتاجها، وهي أشبه بصيدلية، تتألق تحت ثريا مصنوعة من زجاجات، فيما تنفث نافورة في الخلفية مياهاً معطرة.

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