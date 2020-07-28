شاهد.. أعلى أرجوحة في العالم بسرعة 130 كم
افتتحت الصين أعلى أرجوحة في العالم، في مقاطعة تشونغينغ، جنوب غرب البلاد، وهي منطقة معروفة بمناظرها الخلابة.
الأرجوحة، التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بنيت بالقرب من منحدر خطر، ارتفاعه 700 متر تقريبا، وهي مكونة من قوس ارتفاعه 100 متر، وبرج إطلاق يبلغ طوله 108 أمتار.
وعلى من يرغب في خوض المغامرة أن يتأكد من اتخاذ كافة إجراءات السلامة، ثم يتم رفعه لعلو 88 مترا، ودفعه في الهواء، وتصل سرعة هذه الأرجوحة إلى 130 كم في الساعة، وفق "يورونيوز".
شاهد.. أعلى أرجوحة في العالم بسرعة 130 كمhttps://t.co/5u8S72RPGX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ev3pH5prbI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 28, 2020
تعليقات