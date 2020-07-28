شاهد.. أعلى أرجوحة في العالم بسرعة 130 كم

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت الصين أعلى أرجوحة في العالم، في مقاطعة تشونغينغ، جنوب غرب البلاد، وهي منطقة معروفة بمناظرها الخلابة.

الأرجوحة، التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بنيت بالقرب من منحدر خطر، ارتفاعه 700 متر تقريبا، وهي مكونة من قوس ارتفاعه 100 متر، وبرج إطلاق يبلغ طوله 108 أمتار.

وعلى من يرغب في خوض المغامرة أن يتأكد من اتخاذ كافة إجراءات السلامة، ثم يتم رفعه لعلو 88 مترا، ودفعه في الهواء، وتصل سرعة هذه الأرجوحة إلى 130 كم في الساعة، وفق "يورونيوز".

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