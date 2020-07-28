اعتقال معزاة لعدم ارتدائها «كمامة»

المصدر: (دبي - البيان)

في حادثة غريبة من نوعها، اعتقلت شرطة كانبور في الهند، معزاة كانت تتجول في منطقة بيكونغانغ، بزعم أنها خالفت الإجراءات الاحترازية ضد «كوفيد 19» كونها لا ترتدي الكمامة الواقية للوجه.

وتداولت مواقع إخبارية الحادثة التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، بعد أن اعتقلت شرطة بيكونغانغ المعزاة واقتادتها في سيارة من طراز جيب. من جهته، هرع صاحب الحيوان الأليف لمركز الشرطة عندما علم بالنبأ، متوسلاً لاستعادة معزاته.

وفي تفسير منطقي للواقعة التي تداولها رواد مواقع التواصل بروح فكاهية، قال ضابط في دائرة الشرطة إنهم عثروا على شاب من دون قناع حاملاً المعزاة، لكنه هرب ما إن أبصر وجودهم وترك المعزاة خلفه.

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