ملكة بريطانيا: الرمزية ضحّت بالشاي في لوحتي!

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أطلقت الملكة إليزابيث مزحة حول وجود فنجان شاي فارغ، يبدو إلى جانبها في اللوحة الرسمية الجديدة التي تم الكشف عنها افتراضياً المرة الأولى، عبر تطبيق «زووم».

وكشفت الفنانة ميريام إسكوفيت، أن الملكة شاهدت اللوحة داخل مقرها الجديد في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المقر العام في لندن، للمرة الأولى، من خلال شاشة الكمبيوتر، لتحقق بـ«إزاحة الستار الافتراضي» سابقةً عالمية أخرى في عهدها خلال فترة الإقفال العام.

وأطلت الملكة باللوحة، جالسة في كرسي ومرتدية فستاناً أزرق وعقداً من اللؤلؤ وقرطين ودبّوس زينة متدلياً. وجاءت اللوحة تكريماً «لإسهاماتها المستدامة» في حقل الدبلوماسية.

وأشارت إسكوفيت الحائزة جائزة «بي بي» الأهم في عالم الرسم، إلى أن الملكة شاهدت اللوحة عبر الكمبيوتر، إلا أن عينها الثاقبة مكنتها من رصد فنجان الشاي الفارغ، فأشارت ممازحةً: «أخشى أنه تمت التضحية بالشاي لمصلحة الرمزية»، وذلك في إشارةٍ إلى حديث إسكوفيت عن تضمين لوحتها رمزاً سرياً بحيث رسمت شعار وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث على فنجان الشاي.

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