روسي يشيّد في مزرعته سكة حديد لقطاره البخاري

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

بناء خط سكة حديد خاص، كان أشبه بحلم الطفولة بالنسبة إلى الروسي بافل تشيلين، الذي تمكن من تحقيقه، أخيراً، وهو في العقد السادس من العمر.

استغرق المهندس الكهربائي (62 عاماً) أكثر من 10 سنوات لتشييد خط سكة حديد شخصية بطول 350 متراً ليتجول ركاب القطار البخاري عبر أرض مزرعته على بعد نحو 50 كيلومتراً خارج مدينة سان بطرسبرج، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فالقطار يمر خلال عبوره على 3 جسور.

يعتمد تصميم قطار البخاري الخاص بتشيلين على أحد النماذج الكلاسيكية التي تعود لأوائل القرن العشرين، وقد أنجز بمساعدة عدد قليل من الأشخاص الآخرين الذين يبادلون تشيلين ذات الشغف ويعشقون السكك الحديدية، إلى جانب عدد من الجيران الذين جلبوا له أجزاء معدنية ومواد أخرى، نقلاً عن صحيفة «كونيتيكت بوست» الأمريكية.

سرعان ما أصبحت سكته الحديدية محط أنظار البالغين والأطفال في محيطه، ممن يتوقون لتجربة القطار والاستمتاع برحلة بطيئة.

وأعرب أحد الزوار، ويدعى أليكسي ليبيدينتسيف (9 أعوام)، عن سروره لأن القطار كان «شبيهاً بالقطار الحقيقي».

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