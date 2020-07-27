الهند.. القبض على ماعز لعدم ارتداء كمامة

المصدر: دبي - البيان

في حادثة غريبة من نوعها، اعتقلت شرطة كانبور ماعزاً كان يتجول في منطقة بيكونغانغ الهندية، زعماً أنه خالف الإجراءات الاحترازية ضد "كوفيد-19" بعدم ارتداء الكمامة الواقية للوجه.

وتداولت مواقع إخبارية الحادثة التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة، بعد أن اعتقلت شرطة بيكونغانغ الماعز واقتادته في سيارة من طراز جيب.

من جهته، هرع صاحب الحيوان الأليف لمركز الشرطة عندما علم بالنبأ، متوسلاً لاستعادة ماعزه، وقد حذره المسؤولون بعد إعادتها من ترك حيواناته تتجول في الطريق، نقلاً عن موقع "نيوز 18" الهندي الناطق بالإنجليزية.

وفي تفسير منطقي أكثر للواقعة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بروح فكاهية عالية، قال ضابط في دائرة الشرطة إنهم عثروا على شاب بدون قناع حاملاً الماعز، لكنه هرب ما إن أبصر وجودهم وترك الماعز خلفه.

وبالمقابل اعترف أحد رجال الشرطة الذين أحضروا الماعز بأنهم رصدوا مخالفة خرق من قبل الماعز لأنه كانت دون قناع، موضحاً: "إذا كان الناس يلزمون كلابهم حالياً بارتداء الأقنعة، فلماذا لا يشمل الأمر الماعز؟".

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