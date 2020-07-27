روسي يشيّد خط سكة حديد خاصاً في مزرعته

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

بناء خط سكة حديد خاص كان أشبه بحلم الطفولة بالنسبة إلى الروسي بافل تشيلين الذي تمكن من تحقيقه أخيراً وهو في العقد السادس من العمر.

واستغرق المهندس الكهربائي (62 عاماً) أكثر من 10 سنوات لتشييد خط سكة حديد شخصية بطول 350 متراً ليتجول ركاب القطار البخاري عبر أرض مزرعته على بعد حوالي 50 كيلومتراً خارج مدينة سان بطرسبرج، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فالقطار يمر خلال عبوره على 3 جسور.

ويعتمد تصميم قطار البخاري الخاص بتشيلين على أحد النماذج الكلاسيكية التي تعود لأوائل القرن العشرين، وقد أنجز بمساعدة عدد قليل من الأشخاص الآخرين الذين يبادلون تشيلين ذات الشغف ويعشقون السكك الحديدية، إلى جانب عدد من الجيران الذين جلبوا له أجزاء معدنية ومواد أخرى، نقلاً عن صحيفة " كونيتيكت بوست" الأمريكية.

وسرعان ما أصبحت سكته الحديدية محط أنظار البالغين والأطفال في محيطه، ممن يتوقون لتجربة القطار والاستمتاع برحلة بطيئة.

وأعرب أحد الزوار، يدعى أليكسي ليبيدينتسيف (9 أعوام)، عن سروره لأن القطار كان "شبيهاً بالقطار الحقيقي"، وأنه من المثير جداً الصعود على متن القطار لطموحه بأن يصبح مهندساً مستقبلاً.

من جهته، أوضح تشيلين أن استكمال مشروع تشييد سكة الحديد والقطار قد تطلب الكثير من التصميم والعزم، قائلاً: "هناك سر صغير آخر يتمثل في إطفاءك أجهزة الهاتف والكمبيوتر الخاصة بك، لفترة من الوقت، لتتمكن من التركيز على شيء واحد تعتبره مهماً"، مردفاً أنه مشغول حالياً، برفقة عدد من أصدقائه، ببناء قارب بخاري، ناهيك عن خططهم المقبلة في صنع طائرة بخارية.

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