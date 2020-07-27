زوار حديقة بريطانية يسلّحون القرود بالسكاكين

المصدر: دبي- البيان

في ظاهرة لقيت انتقادات كبيرة، قال حراس حيوانات في بريطانيا: إن بعض الزوار يقومون بـ«تسليح» قردة البابون، بالسكاكين الصغيرة أو بمفكات البراغي «على سبيل الفكاهة»، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وعادة ما تمزق قردة البابون في حديقة «نوزلي» بمقاطعة ميرسيسايد شمال غربي إنجلترا، المساحات الأمامية لسيارات الزوار، كما تكسر المرايا الجانبية، لكن صحيفة «تايمز» البريطانية، كشفت أن بعض الزوار يساعد الحيوانات على زيادة حجم التخريب، الذي يمكن أن يلحق بالمركبات، بإعطائها أسلحة صغيرة.

وقال أحد موظفي الحديقة في تصريح للصحيفة: «عثرنا على سكاكين ومفكات مع قردة البابون»، مشيراً إلى أن الزوار هم من أعطاها إياها.

وأكد عامل إصلاح سيارات في منطقة قريبة، أنه عمل أخيراً على إصلاح سيارتي اثنين من الزبائن، كانا ضحيتين للقردة في المتنزه.

وقال: «الأطفال يريدون أن يروا القردة في أنحاء السيارة. الشيء التالي الذي تعرفه هو أنك تقود مركبتك إلى المنزل من دون لوحة تسجيل».

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