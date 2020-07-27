أطلق الثعابين لرفض تزويده بالوقود

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق رجل من ولاية ماهاراشترا غربي الهند، خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة وقود، وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن مقطع فيديو يظهر رجلاً يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به ثعبان، ويلقيه في المكتب ويغادر مسرعاً، ليعود بإناء آخر ويدخل مكاناً ثانياً ويطلق ثعابين سامة، بينها ثعبان من نوع كوبرا.

وظهرت صاحبة محطة الوقود، وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها سارت بهدوء خارج المكتب.

ووفقاً لتقارير محلية، فر الرجل من المكان وتم استدعاء صائد ثعابين لجمع الأفاعي.

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