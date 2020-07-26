دمى صغيرة من الطين بتفاصيل واقعية

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ظريفة تلك السناجب، والبط، والفئران التي تصنعها الفنانة وعالمة الأحياء فاني ساندور على شكل دمى صغيرة، وهي تصنعها صغيرة بما فيه الكفاية لتجثم على أطراف الأصبع.

ويذكر موقع «مت مودرن مت» أن كل دمية مصغرة تمتاز بالتشريح الصحيح، وهي بقياس 12 إلى واحد من حجمها الطبيعي. وقد تم نحتها باليد من طين البوليمير، قبل أن ترسم الفنانة تفاصيلها بكثير من الواقعية.

وكانت ساندور قد أبدعت منحوتتها الأولى في سن السادسة، وكانت مصنوعة من أعواد الأسنان والشمع والورق والغراء. وكان افتنانها بهذا الفن قد تبلور بعد مشاهدتها أول عمل مصغر لشخص محترف على الإنترنت. ومن خلال تطبيق خلفيتها في مجال علوم الأحياء، وضعت نصب عينيها صنع منمنماتها أقرب ما يكون من الواقع.

وتدرس الفنانة أولاً صور موضوعاتها، قبل أن تصنع اسكتشات نموذجية عنها. ثم تشرع في صنع نماذجها مستخدمة تنوعاً من الأدوات لنحت كل قطعة من طين البوليمر والأسلاك. وبعد خبز تلك المجسمات في الفرن، تستخدم إزميلاً صغيراً لنحت شكل الحيوانات قبل أن تطليها لبث الحياة فيها. وتضيف أحياناً فرواً أو ريشاً اصطناعياً لجعل المخلوقات الرقيقة أكثر واقعية.

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