يُغَرّم 6 آلاف درهم بسبب «طبق دجاج بالزبدة»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

غير آبه بقيود الحظر التي وضعتها السلطات انطلق نويل أتكينسون (48 عاماً) في رحلة تمتد 32 كيلومتراً قاصداً مطعماً في أستراليا يحضر «طبق الدجاج بالزبدة المثالي» (بترجكن)، لكنه قبل أن يتمكن من الاستمتاع بوجبته، رصدته الشرطة وفرضت عليه غرامة تقدر قيمتها بالدرهم الإماراتي نحو 6،067 درهماً، وفقاً لما ذكرت مواقع إخبارية هندية.

الحادثة اجتاحت سريعاً موقع «تويتر» بحلول ليل الجمعة قبل الفائت، وأسفرت عن إعلان المطعم تقديم طبق الدجاج الشهير مجاناً لمحبه الأسترالي لنحو عام كامل.

وبالرغم من أن الساعة كانت قد تجاوزت الـ11 ليلاً، إلا أن نويل الذي يعمل في مجال البناء، اشتهى وجبة الدجاج بالزبدة على الطريقة الهندية التي يحب. وقرر أن يقود سيارته من ويريبي، إحدى ضواحي ملبورن إلى وسط المدينة. وقال نويل معلقاً: «الساعة كانت قد تجاوزت الحادية عشرة وكافة المطاعم في المنطقة مغلقة، ولكني كنت أشتهي الدجاج بالزبدة. وقد نشأت على تناول الطعام الهندي بما أن والدتي من أمبالا في الهند. وقد عثرت أخيراً على مطعم مفتوح، لكنه لا يوصل الوجبات للمنازل حيث أعيش بسبب بعد المسافة، فقررت أن أذهب إليه بنفسي».

تشير التقارير إلى أن الشرطة قد أوقفته على بعد أمتار فقط من وجهته، ووجهت إليه إشعاراً بخرق القانون. «أخبرت الشرطة أني كنت قد خرجت لشراء الطعام لكنهم وجهوا الأوامر لي بالعودة، كما تبعوني لبعض الوقت للتأكد من أني أسلك طريق العودة فعلاً».

وسرعان ما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل حتى سارع الرواد إلى وصف الطبق بـ«الدجاج بالزبدة الأغلى سعراً في العالم». إلا أن قرار صاحب المطعم توفيره مجاناً لمدة عام جعل من الغرامة بحسب نويل «أسهل للهضم».

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