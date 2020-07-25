هاري وميغان يرفعان شكوى ضد «باباراتزي»

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

تقدم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أول من أمس، في لوس أنجليس، بشكوى ضد مصور «باباراتزي» بتهمة تصوير ابنهما آرتشي في حديقة منزلهما خلسة على ما أفاد محاميهما لوكالة فرانس برس.

وجاء في الشكوى بتهمة «المساس بالحياة الخاصة» أن «الزوجين علما قبل فترة قصيرة أن شخصاً يعرض للبيع صوراً التقطها لنجلهما آرتشي البالغ (14 شهراً) مؤكداً بشكل كاذب أنه التقطها قبل فترة قصيرة خلال نزهة في ماليبو».

وأكد الأمير هاري وزوجته في الشكوى أن «آرتشي لم يشارك في أي مناسبة عامة ولم يتجه إلى ماليبو منذ وصلت العائلة» إلى كاليفورنيا، مشيرين إلى أن الصور في الواقع ملتقطة خلسة خلال «نشاطات في حديقة منزلهما».

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