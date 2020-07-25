يُشهر مسدسه رفضاً لوضع الكمامة

المصدر: (ميامي - أ ف ب)

أوقف مقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن أشهر مسدساً في وجه رجل طلب منه وضع الكمامة بمتجر في بالم بيتش، على ما ذكرت الشرطة.

وكان فينسنت سكافيتا (28 عاماً) يتبضع في متجر «وول مارت» عندما طلب منه زبون آخر وضع الكمامة للحماية من فيروس «كورونا» المستجد.

فلم يرق الأمر له ورفض الإذعان وتلاسن مع الزبون الآخر، ثم أشهر مسدساً في وجهه. وأوقف بعد ذلك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل وإشهار سلاح بطريقة غير مناسبة، على ما قال مكتب شريف بالم بيتش الذي كشف عن الحادث عبر «تويتر». وغرد مكتب الشريف كاتباً «أهلا بك في سجن منطقة بالم بيتش..

ليكن ذلك بمثابة درس لك». وتطلب متاجر «وول مارت» من كل زبائنها وضع الكمامة. لكن الكثير من الأمريكيين يتحفظون على ذلك فيما رفض الرئيس دونالد ترامب على مدى أشهر التشجيع على وضع الكمامة متحججاً بالحرية الفردية قبل ان يتراجع.

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