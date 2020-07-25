«مهارات الإملاء» عقبة أمام الالتحاق بالشرطة الألمانية

المصدر: (شتوتجارت - د ب أ)

يفشل العديد من المتقدمين للعمل في الشرطة الألمانية في اجتياز اختبارات التقديم بسبب ضعف مهاراتهم الإملائية.

وبيَّن مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية في العديد من الولايات، أن نسبة الإخفاق في اختبارات الإملاء بين المتقدمين للعمل في الشرطة بولاية شليزفيج-هولشتاين، على سبيل المثال، بلغت نحو 30%.

وبحسب الاستطلاع، لم يتمكن نحو 6% من المتقدمين من الإيفاء بالمتطلبات الرياضية، بينما أخفق نحو 20% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و45% من المتقدمين بشهادة متوسطة، في قواعد الإملاء.

وبلغت نسبة الإخفاق في اختبارات الكفاءة للالتحاق بالشرطة في ولاية سكسونيا السفلى نحو 50%.

وتُظهر معدلات الفشل المرتفعة في الاختبارات مدى صعوبة العقبات أمام الالتحاق بالشرطة وأن الشرطة تنتقي لنفسها شباباً جيدين.

تجدر الإشارة إلى أن الإلمام بقواعد الإملاء من المتطلبات المهمة في العمل الشرطي بألمانيا، لأن العمل المكتبي يمثل نحو نصف ساعات عمل العديد من ضباط الشرطة. ويكتب الموظفون تقارير إلى النيابة العامة والمحكمة، والتي يجب أن تكون خالية من الأخطاء الإملائية.

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