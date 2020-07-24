أول عرض أزياء لـ «ديور» في إيطاليا بعد الجائحة

المصدر: (ليتشي - أ ف ب)

نظمت دار «ديور» للأزياء أول عرض أزياء بعد جائحة «كوفيد 19» وسط ليتشي التاريخي في جنوب إيطاليا، الذي ارتدى حلة مضيئة كفيلة بمدّ الحرفيين والفنانين المتضررين من الأزمة بالأمل.

وتضمنت المجموعة البحرية الشهيرة للدار فساتين طويلة بألوان عدة من الأبيض السكري إلى خليط مرقع مع الكثير من الكشاكش. وفي تحد لأجواء الكدر أتت الأزياء براقة مع تعدد الألوان وسيطرة اللونين الزهري والبرتقالي.

واستلهمت الحلي من مجموعة أعمال من بلاد الإغريق معروضة في متحف تارينتو في منطقة بوليا حيث التأثير اليوناني قوي جداً.

وبوشر العمل على المجموعة «البحرية» هذه التي تقدمها كبريات دور الأزياء الباريسية في الربيع خارج أسابيع الموضة السنوية الأربعة.

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