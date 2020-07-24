البشر استوطنوا أمريكا الشمالية منذ 30 ألف سنة

المصدر: (باريس - أ ف ب)

كشفت دراستان جديدتان أن وجود البشر في أمريكا الشمالية، آخر قارة استوطنها الإنسان، يعود إلى 30 ألف سنة، أي أقدم بمرتين مما كان يُعتَقَد، ما يشكل انقلاباً كبيراً في مجال علم الآثار.

واكتشف علماء آثار نتيجة أعمال تنقيب أجروها في مغارة شيكيويت في شمال المكسيك، مئات الأدوات المصنوعة من الحجارة المصقولة تشير إلى صناعة حجرية لا تزال مجهولة، تعود إلى 33 ألف سنة.

وتُبيّن هذه الاكتشافات أن هذا الموقع كان مأهولاً لمدة 20 ألف سنة، بحسب الدراستين المنشورتين في مجلة «نيتشر».

وقال معدّ إحدى الدراستين عالم الآثار سيبريان أرديليان، إن أعمال التنقيب «وفّرت أدلّة جديدة على وجود قديم للبشر في أمريكا»، وهي آخر قارة استوطنها الإنسان.

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