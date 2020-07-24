مزاد على منحوتات لميرو وكالدر ورودان

المصدر: (باريس - أ ف ب)

أعلنت دار «كريستيز» أمس، أنها ستقيم مزاداً في باريس خلال أكتوبر المقبل على 41 منحوتة ضخمة لكالدر ورودان وميرو، تعود ملكيتها إلى تاجر القطع الفنية الفرنسي بول هايم.

ومن أبرز القطع التي ستعرض للبيع في المزاد فسيفساء يتجاوز طولها 7 أمتار لزاو ووي كي يقدّر ثمنها بما بين مليون ومليوني يورو، وقطعة من البرونز المطليّ لميرو بعنوان «ملامسة عصفور» يقدّر ثمنها بما بين 4 و6 ملايين يورو، ومنحوتة من البرونز لرودان يراوح ثمنها نحو 700 ألف يورو.

وستعرض المنحوتات من 15 إلى 22 أكتوبر في المقر لمجموعة «كيرينغ» للأزياء في باريس، قبل إجراء مزاد عليها.

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