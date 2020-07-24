100 × 100.. إبداع فنانة أسترالية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أسرت الطيور بأجنحتها الساحرة وريشها مبهرج الألوان الفنانة الأسترالية ديانا ماري، حيث أمضت 100 يوم في إنجاز سلسلة من 100 لوحة مختلفة، تصور أنواع الطيور وأصنافها على قطع من الخشب.

وقالت ماري في حديثها لموقع إخباري «لطالما كنت أنجذب للطيور وما تمثله» ، معربة عن عشقها لرسم العصافير، لما يحمله عالمها من اختلاف وتنوع. وأضافت: «لقد استمتعت بإعطاء الحياة للطيور على الخشب وأحببت هذا الاتصال ما بين الشجر والعصفور».

وبما أن ديانا من أستراليا فقد أمضت الأيام الـ37 الأولى من إنجاز المشروع في التركيز على صور لأصناف من موطنها كحسون غولديان وكوكتايل والهدال، إلا أنها وسعت مشروعها لأنواع أخرى حول العالم، بما في ذلك الأصناف المهددة بالانقراض. تفاصيل رأس كل نوع من الطيور تتجلى بوضوح بريشة ديانا على الخشب، حيث تظهّر الألوان القوية وجمال الريش والمنقار لكل نوع.

وأوضحت قائلة: «الجزء الأكثر إمتاعاً لي خلال العملية تجسّد في إظهار شخصية كل طائر علماً بأنه كان الجزء الأكثر صعوبة». وبالفعل لا يمكن إلا بعد الانتهاء من رسم العين كما تؤكد ديانا من أن يبدو العصفور وكأنه بثت فيه الحياة من على قطعة خشب.

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