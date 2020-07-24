الإغريق أول بناة منحدرات أصحاب الهمم

المصدر: (إعداد- نهى حوّا)

زعمت باحثة في علم الآثار، أخيراً، أن الإغريق القدامى كانوا أول من بنى منحدرات خاصة بأصحاب الهمم، وذلك منذ أكثر من 2500 عام، وأن تلك المنحدرات كانت شائعة في المباني القديمة، خاصة في ملاذات الشفاء، التي كان يقصدها أصحاب الهمم طلباً للمساعدة من آلهة الطب في الميثولوجيا الإغريقية، «أسكليبيوس».

وأعربت عالمة الآثار في جامعة ولاية كاليفورنيا، ديبي سنيد، عن اعتقادها بأن المنحدرات المقامة للوصول لمجموعة من المباني، بما في ذلك ملاذات الشفاء والمعابد، تشكل أقدم دليل على تكيف الحضارات لمساعدة المواطنين الأقل قدرة على الحركة والتنقل.

وأشارت ديبي، نقلاً عن صحيفة «ذا ميرور»، إلى نماذج عن تلك المنحدرات تعود لبداية القرن الرابع قبل الميلاد، لكنها أفادت بأن الغرض الحقيقي منها لم يتم التعرف إليه حتى الآن.

وقالت إنه على الرغم من أن تلك المنحدرات كانت شائعة في المباني اليونانية، إلا أن وجودها كان يتم تجاهله في الأبحاث سابقاً، وكان ينظر إليها عن طريق الخطأ وسيلة لنقل القرابين.

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