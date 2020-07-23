عبقري رياضيات توقع أحداث 2020 قبل 8 سنوات!

المصدر: (دبي - البيان)

توقع عبقري رياضيات حدوث «اضطرابات» عنيفة في العام الجاري قبل 8 سنوات، والآن يعتقد علماء آخرون أن نموذجه قد يكون صحيحاً ولكن لا توجد أدلة كافية، وفق ما ذكر موقع «رو سيا اليوم»، نقلاً عن «ذي صن».

وقام عالم جامعة كونيتيكت الأمريكية، بيتر تورشين، بتحليل التاريخ بين عامي 1780 و2010، وزعم أنه يجد اتجاهاً للاضطرابات كل 50 عاماً تقريباً. كما خلص إلى أن الولايات المتحدة تدخل حالة اضطراب، في عام 2020. ونشر دراسته في مجلة أبحاث السلام عام 2012، قبل وقت طويل من معرفتنا بالوباء العالمي، أو مقتل جورج فلويد.وجادل تورشين بأن دورة 50 عاماً من العنف، تحدث مراراً وتكراراً في بلدان مختلفة حول العالم. وذكر عدم المساواة الاقتصادية كواحدة من المشكلات التي تسبب طفرة في القضايا الاجتماعية.

وبعد الأحداث العنيفة، قال إن فترة الراحة من 20 إلى 30 سنة تحدث مع الأشخاص الذين يحاولون قمع العنف، قبل أن تتصاعد الأمور مرة أخرى. ومع ذلك، جادل الكثير من الأكاديميين في صحة نظرية الخمسين سنة، مؤكدين أن لا أدلة كافية لإثبات ذلك.

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