«كورونا» يتسبب بإلغاء «مأدبة نوبل»

المصدر: (استكهولم - أ ف ب)

أعلنت مؤسسة نوبل أنها ألغت المأدبة الرسمية، التي تقيمها سنوياً في ديسمبر، للفائزين بجوائزها في استكهولم للمرة الأولى منذ العام 1956 بسبب جائحة «كوفيد 19»، مع الإبقاء على إعلان المكافآت كما العادة في أكتوبر.

لكنها أبقت على مراسم توزيع الجوائز في استكهولم وأوسلو في العاشر من ديسمبر. وأوضحت المؤسسة التي أسسها المخترع السويدي، في بيان، أن هذه المراسم «ستجرى بأشكال مختلفة». وقال مدير المؤسسة لارس هاينكنستن «إنها سنة خاصة جداً وعلى كل واحد منا أن يقدّم تضحيات ويتكيف مع الظروف الجديدة». وهي المرة الأولى منذ العام 1956 لا تقام وليمة نوبل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز