لقاح صيني لـ«كورونا» يدخل الاختبارات النهائية في البرازيل

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

دخل لقاح صيني الصنع ضد فيروس كورونا المستجد المرحلة النهائية من الاختبارات في البرازيل، حيث تلقى المتطوعون الجرعات الأولى فيما يأمل المسؤولون بأن يكون عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة في المعركة ضد الوباء.

وأصبح لقاح الشركة الصينية الخاصة «سينوفاك» ثالث لقاح في العالم يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، في صورة اختبارات واسعة النطاق على البشر- وهي الخطوة الأخيرة قبل الموافقة التنظيمية.

من جهتها، أوضحت طبيبة كانت قد تلقت الجرعة الأولى في مستشفى ساو باولو: «نحن نعيش أوقاتاً فريدة وتاريخية، ولهذا أردت أن أكون جزءا من التجربة». وبموجب الدراسة، من المعتزم أن يتلقى حوالي 9000 عامل صحي في ست ولايات برازيلية اللقاح، المعروف باسم «كورونا-فاك»، في صورة جرعتين على امتداد الأشهر الثلاثة المقبلة.

قال حاكم ساو باولو جواو دوريا، يوم الاثنين الماضي، إن النتائج الأولية متوقعة في غضون 90 يوماً. يشار إلى أن التجارب مشتركة بين كل من «سينوفاك»، مركز أبحاث الصحة العامة بالبرازيل، معهد بوتانتان. وفي حال ثبت أن اللقاح آمن وفعال، سيكون للمعهد الحق في إنتاج 120 مليون جرعة.

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