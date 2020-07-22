موسم «نحر الحيتان» يثير الجدل مجدداً

المصدر: (دبي- البيان)

قتل صيادون مئات الحيتان في جزر الفارو الدنماركية هذا الأسبوع، بعد افتتاح موسم صيد هذه الثدييات البحرية المثير للجدل، وذلك رغم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق موقع «سكاي نيوز عربية». ويأتي هذا بعد أن سمحت وزارة الصيد ببدء الموسم، محذرة في الوقت نفسه من تجنب التجمعات الكبيرة، وسط مخاوف من عدم التزام الصيادين بإجراءات التباعد الاجتماعي. واصطاد الصيادون حوالي 250 حوتاً طياراً و35 دولفيناً، قرب قرية تقع أقصى جنوب الأرخبيل، وفق ما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

ودعت منظمة «سي شيفيرد» البيئية، وهي منظمة غير حكومية، إلى إنهاء «هذه الممارسة الهمجية»، وتمكنت بالفعل من تعطيل الصيد في الماضي.

وفي تقليد موسمي، يعكف الصيادون في الصيف على إحاطة الحيوانات بالقوارب وحبسها في خليج ضيق، قبل أن ينقضوا عليها بالسكاكين.

وبينما تعارض منظمات الحفاظ على البيئة صيد الحيتان، تدافع حكومة جزر الفارو عن هذه الممارسة، وتقول إنها «مستدامة» و«منظمة».

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