الاتصالات الهاتفية مفيدة لكبار السن

المصدر: (برلين - د ب أ)

تمثل القيود المفروضة على الزيارات جراء جائحة فيروس «كورونا» عبئاً ثقيلاً على كبار السن داخل دور الرعاية، وعلى هؤلاء المجبرين على البقاء في المستشفيات فترات طويلة.وبالتالي، يجب على أحبائهم وأصدقائهم بذل مزيد من الجهد للتواصل معهم. وتوصي كريستا روت-ساكنهايم، رئيسة الرابطة المهنية لأطباء النفس الألمان: «هاتفوهم، هاتفوهم، هاتفوهم».

وتقول أيضاً إن الخطابات أو السلال الصغيرة المليئة بالسلع يمكنها أن تجعل يوم كبار السن جميلاً.

كما أن الاتصالات عبر تقنية الفيديو بديل رائع للزيارات الشخصية، حيث تتيح مشاطرة حياتك معهم، والغناء أو تناول الطعام معاً.

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