«هجرة الحيوانات الكبرى» صورة خلّدت لحظة نادرة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حازت صورة قطيع من الحيوانات البرية يقفز في النهر، أثناء هجرة الحيوانات الكبرى في كينيا، الجائزة الأولى في مسابقة عالمية لتصوير الحياة البرية. الصورة التي التقطها البريطاني، أندي هاو، فازت بالمسابقة العالمية التي تديرها جمعية مصوري الطبيعة والحياة البرية الدوليين، تفوقت على صور حيوانات أخرى، رائعة، تظهر قسوة الطبيعة.

وقال المصور الفائز المقيم في سوفولك نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «تم التقاط الصورة خلال الهجرة الكبرى في محمية ماساي مارا الوطنية الكينية عند نقطة عبور، اسممها (كب دو ساك)».

وتتجمع سنوياً حشود قطعان برية تقدر بالألوف على ضفاف نهر مارا، تنتظر هناك لتستجمع قواها وشجاعتها وتقوي عزمها وتعزز طاقتها وتقيّم دوافعها. ويصف أندي المشهد: «يبدو كما لو أنها لن تفعل ذلك أبداً، كما لو أن هناك حاجزاً هائلاً يتجاوز قدرتها على عبور النهر، ثم يُقدم حيوان شجاع واحد على الخطوة الأولى، والقفزة الأولى، فتتدفق الحيوانات في القطيع، باتجاه النهر المليء بالتماسيح».

أما الحيوانات التي تتخلف عن اللحاق بالركب، فتقع فريسة للأسود التي تتربص في الأنحاء. وقال مدير الجمعية، كولين جونز: «تم اختيار الصورة الفائزة لالتقاطها لحظة رائعة في الزمن».

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