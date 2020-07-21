شبكة صيد «أبو سيف» تصطاد أحد حيتان العنبر

المصدر: روما - رويترز

يسعى خفر السواحل في إيطاليا منذ يومين لتحرير أحد حيتان العنبر العملاقة، بعد أن علق في شبكة صيد مهجورة قبالة سواحل الجزر الإيولية في صقلية. ورُصد الحوت السبت الماضي وهو يكافح للخروج من شبكة عادة ما تستخدم لصيد سمكة أبوسيف بالمخالفة للقوانين. وقال خفر السواحل في بيان، إن العملية تواجه صعوبات بسبب حجم الحوت الكبير الذي انتابته حالة هياج شديدة. وفي ضوء جهوده الحثيثة لإخراج نفسه من الشبكة، أُطلق على الحوت اسم «فيوري» أي «ثائر».

وهذه هي المرة الثانية التي يضطر فيها خفر السواحل الإيطالي للتدخل لإخراج حوت من هذا النوع من شبكة صيد، وذلك في أقل من شهر.

وقالت عالمة الأحياء مونيكا بلاسي لصحيفة «لا ريبوبليكا»: «شباك الصيد هذه تحدث ضرراً كبيراً. لم أنم منذ 36 ساعة.. نجح الغواصون في انتزاع جزء من الشبكة لكنه تحرك بعد ذلك وأصبح الوضع خطراً».

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