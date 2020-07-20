تساؤلات حيال خفض سعر كتاب هاري وميغان الجديد

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

الكتاب المنتظر عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يكون وحده حديث الموسم، بعد أن قررت شركة «أمازون» وقبل موعد صدوره من أن تحدث ضجة بخفض سعره من 20 جنيهاً استرلينياً إلى 13.60 فقط.

الكتاب الذي يحمل عنوان «العثور على الحرية» يتوقع صدوره الشهر المقبل، ليسرد الأحداث التي أدت إلى خروج ميغان ودوق ساسكس وانتقالهما للولايات المتحدة الأمريكية. وتساءلت بعض الأوساط عما إذا كان خفض سعر الكتاب يعطي مؤشراً على عدم التأييد الجماهيري لما سيتضمنه الكتاب.

الخبر نشرته كل من أليستاير فوستر وجوانا بيل وصوفي كوكيرهام في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجاء تحت عنوان «حديث البلد: شركة أمازون تخفض سعر الكتاب الجديد عن الأمير هاري وميغان ماركل من 20 جنيهاً استرلينياً إلى 13.6 وذلك حتى قبل صدوره». ويحمل الكتاب المنتظر على غلافه صورةً للأمير هاري رفقة زوجته ماركل، تعلو وجهيهما ابتسامة مرفقة بعنوان «العثور على الحرية: هاري وميغان وصناعة العائلة الملكية العصرية» من تأليف أوميد سكوبي وكارولين دوراند.

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