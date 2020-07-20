شغف السينما في نهر السين

المصدر: (باريس - رويترز)

في حين تلقت سينما السيارات دفعة مع انتهاء إجراءات العزل العام تدريجياً وسط انتشار مرض كوفيد 19، يمكن لمحبي السينما في باريس الآن تناول «الفشار» وهم يشاهدون فيلماً من قارب على نهر «السين».

وفي إطار خطة «باري بلاج» السنوية لتحويل أجزاء من نهر السين إلى شواطئ صناعية، تمكن رواد السينما، أول من أمس، من ركوب 38 قارباً كهربائياً لمشاهدة الفيلم الفرنسي الكوميدي «لو جران بان» مجاناً.

وقالت إلواز بلوم (25 عاماً): «استمتعت حقاً بالسينما في الهواء الطلق. إنها تمثل بداية الصيف، وعلى الرغم من أننا بالفعل في منتصف يوليو، فهي بالنسبة لي تمثل بداية المغامرات الصيفية الباريسية».

ويمكن لكل قارب أن يستوعب ما يصل إلى ستة أشخاص يعرفون بعضهم البعض. ويأمل المنظمون إقامة عروض مماثلة خلال احتفالات باري بلاج التي تستمر ستة أسابيع. ويشاهد البعض الآخر الفيلم من كراسي الاستلقاء بينما تطفو شاشة العرض فوق نهر السين.

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