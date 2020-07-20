«كمامة» مانديلا لحضّ الناس على وقف «الجائحة»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تبدلّت إطلالة المنحوتة الحديدية العملاقة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، بعد أن وضعت كمامة على وجهها، تذكيراً لسكان مدينة بيترماريتزبرغ الجنوب إفريقية بضرورة حماية أنفسهم من «كوفيد 19».

ويعرض تمثال الرئيس السابق نلسون مانديلا البالغ طوله ثلاثة أمتار في منطقة صناعية خارج بيترماريتزبرغ، حيث طلبت شركة «غلوبال يكراب ميتال» من الموظف والفنان مينينهلي نكسيل بناء منحوتة ثلاثية الأبعاد لوجه مانديلا عام 2018. وقد استمر العمل على المنحوتة ثلاثة أشهر، واستهلكت نحو 12 ألف ماسورة من فضلات الحديد.

وأشار مدير الشركة يوغان غوفيندر إلى أنهم أرادوا خلق حالة من الوعي وسط المجتمع حول فوائد وأهمية وضع الكمامات لتفادي زيادة أعداد المصابين بفيروس «كورونا».

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