تمثال مكمم يحض الناس على اتخاذ خيار مسؤول بأفريقيا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تبدلّت إطلالة المنحوتة الحديدية العملاقة لـ"ماديبا" بعد أن كسا قسم الفم كمامة تذكيراً لسكان مدينة بيترماريتزبرغ الجنوب إفريقية بضرورة حماية أنفسهم من "كوفيد 19".

ويعرض تمثال الرئيس السابق نلسون مانديلا البالغ طوله ثلاثة أمتار في منطقة صناعية خارج بيترماريتزبرغ، حيث طلبت شركة "غلوبال يكراب ميتال" من الموظف والفنان مينينهلي نكسيل بناء منحوتة ثلاثية الأبعاد لوجه مانديلا عام 2018. وقد استمر العمل على المنحوتة ثلاثة أشهر واستهلكت حوالي 12 ألف ماسورة من فضلات الحديد.

وأشار مدير الشركة يوغان غوفيندر إلى أنهم أرادوا خلق حالة من الوعي في أوساط المجتمع حول فوائد وأهمية وضع الكمامات لتفادي زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقال: " يذهل الناس تماماً بما فعلنا وغالباً ما يتوقفون بجانب المنحوتة لالتقاط صور السيلفي ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تلك هي الرسالة التي أردنا إيصالها والتي يمكن أن تسهم في إنقاذ الأرواح. ويعتبر اللجوء إلى العمل الفني الذي يجسّد مانديلا طريقة جيدة للتأثر على الناس وحضهم على اتخاذ خيار مسؤول."

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