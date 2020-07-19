قرار "أمازون" تخفيض سعر كتاب هاري وميغان يحدث ضجة كبرى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الكتاب المنتظر عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يكون لوحده حديث الموسم بعد أن قررت شركة أمازون وقبل موعد صدوره من أن تحدث خضةً بتخفيض سعره من 20 جنيه إسترليني إلى 13.60 فقط.

"العثور على الحرية" المتوقع صدوره الشهر المقبل سيسرد الأحداث التي أدت إلى خروج ميغان ودوق ساسكس وانتقالهما للولايات المتحدة الأميركية. وتساءلت بعض الأوساط عما إذا كان تخفيض سعر الكتاب يعطي مؤشراً على عدم التأييد الجماهيري لما سيتضمنه الكتاب.

الخبر نشرته كل من أليستاير فوستر وجوانا بيل وصوفي كوكيرهام في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وجاء تحت عنوان "حديث البلد: شركة أمازون تخفض سعر الكتاب الجديد عن الأمير هاري وميغان ماركل من 20 جنيه إسترليني إلى 13.6 وذلك قبل صدوره حتى".

ويحمل الكتاب المنتظر على غلافه صورةً للأمير هاري برفقة زوجته ماركل تعلو وجهيهما ابتسامة مرفقة بعنوان "العثور على الحرية: هاري وميغان وصناعة العائلة الملكية العصرية" من تأليف أوميد سكوبي وكارولين دوراند.

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